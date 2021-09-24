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Общество24 сентября 2021 15:48

В Екатеринбурге детский онкологический центр получил новое оборудование

Современный аппарат ускорит сроки ожидания результатов диагностики
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что данный аппарат уменьшит нагрузку на уже существующий аналогичный прибор

Планируется, что данный аппарат уменьшит нагрузку на уже существующий аналогичный прибор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге детский онкологический центр получил новое современное оборудование для диагностики заболеваний. Аппарат нового поколения под названием автоматический иммуногистостейнер предназначен для распознания мягкотканых и костных сарком, лимфом, опухолей центральной нервной системы, злокачественных заболеваний крови.

- Пациенту с вышеперечисленными заболеваниями выдается не просто гистологическое заключение, а обязательно проводятся иммуногистохимические и, при необходимости, и молекулярно-генетические исследования, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Планируется, что данный аппарат уменьшит нагрузку на уже существующий аналогичный прибор и ускорит сроки ожидания результатов диагностики примерно в полтора раза. К примеру за предыдущие два года в лаборатории обследовали 2.5 тысячи пациентов, а с новым оборудованием за полгода было проведен осмотр 4.3 тысяч человек.