В Кировграде экс-начальник ГИБДД нарвался на статью за присвоение списанных автомобилей

В 2018-2019 году он вывез с территории участка три машины: «Ниву», «УАЗ» и «Газель» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде бывший начальник нарвался на статью за присвоение трех списанных автомобилей. Мужчину обвинили по двум статьям уголовного кодекса «Служебный подлог» и «Мошенничество в крупном размере». Следователи выяснили, что в 2018-2019 году он вывез с территории участка три машины: «Ниву», «УАЗ» и «Газель».

- Введя в заблуждение сотрудника частной организации, на территории которой находились указанные автомобили, подсудимый пообещал ему оказать помощь в утилизации автомобилей, под предлогом чего вывез их с территории предприятия, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Чуть позже, воспользовавшись своим служебным положением, экс-полицейский оформил машины на своих знакомых. Ущерб от его действий оценили в 270 тысяч рублей. По решению суда, ему назначили два года условно, также он не сможет занимать определенные посты в течение двух лет.