В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Екатеринбдурге бойцы Росгвардии задержали 45-летнего местного, который находился в федеральном розыске. Накануне экипаж патрулировал улицы Верх-Исетского района, когда заметил подозрительного мужчину. При виде силовиков он занервничал и резко поменял направление своего пути. Это произошло на пересечении улиц Плеханова и Полежаева.

- Росгвардейцы остановили его для проверки документов, а позже задержали. При прогоне по оперативным учетам стражи правопорядка выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов дознания, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Как оказалось, мужчина проходил по уголовному делу о мошенничестве. Кроме того, он числился на сторожевом учете за полицией Каменска-Уральского. Мужчину доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства.