В Екатеринбурге мужчина украл с карты приятеля несколько тысяч рублей

Как оказалось, он забрал гаджет своего товарища и перевел деньги с помощью мобильного приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний мужчина украл с карты своего приятеля восемь тысяч рублей. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что с его счета пропали деньги. Сыщики быстро выяснили, что их перевели на карту другого человека, под подозрение попал судимый знакомый мужчины.

- Задержанным оказался малознакомый потерпевшего, с которым он накануне распивал спиртное. Он сообщил, что воспользовался мобильным телефоном заявителя, у которого тот выпал из кармана куртки, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, он забрал гаджет своего товарища и перевел деньги с помощью мобильного приложения. А сам телефон злоумышленник продал за две тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы