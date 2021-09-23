В Нижнем Тагиле пропала 35-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Нижнем Тагиле пятый день разыскивают 35-летнюю Ирину Бородкину. Женщина ушла из дома 19 сентября и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К ним обратился муж сестры пропавшей.

- Она ушла из дома после небольшого конфликта с семьей. С собой ничего не взяла. Ее ищут мама, старшая сестра и муж сестры, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Приметы Ирины:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зеленые

Волосы: черные

Была одета: серое пальто, салатовая кофта, синие джинсы, белые кроссовки.

Особые приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза зелёные.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.