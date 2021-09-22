В 2021 году грипп пришел на Урал раньше, чем в прошлые годы

Павел Креков: грипп пришел раньше, чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в сентябре зафиксированы первые случаи гриппа. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Не только статистика по коронавирусу растет, но и по обычным респираторным заболеваниям, - говорит Павел Креков. – Грипп приходит к нам раньше, чем в прошлые годы.

Также, по словам заместителя губернатора Свердловской области, остановилось снижение заболеваемости по COVID-19. Так, к примеру, 22 сентября 2021 года на Среднем Урале зафиксировали 515 новых случаев заражения.

Продолжает расти и смертность от коронавируса. В среду зафиксирован новый рекорд – 38 случаев гибели за сутки.