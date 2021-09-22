В Первоуральске сошли с рельсов вагоны с рудой

Сход вагонов произошел на 14 подъездном пути, принадлежащем АО «Русский Хром 1915»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске сошли с рельсов четыре вагона. Причину инцидента выясняет свердловский транспортный прокурор.
- 17.09.2021 в 12:35 минут на 14 подъездном пути необщего пользования, принадлежащем АО «Русский Хром 1915» в городе Первоуральске произошел сход четырех железнодорожных вагонов. Три вагона груженные рудой и один порожний, - рассказали в транспортной прокуратуре.
Специалисты ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка находится на контроле в аппарате Уральской транспортной прокуратуры.
Также проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. По их данным, во время схода вагонов никто не пострадал.
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