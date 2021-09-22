В Первоуральске сошли с рельсов вагоны с рудой

Сход вагонов произошел на 14 подъездном пути, принадлежащем АО «Русский Хром 1915» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске сошли с рельсов четыре вагона. Причину инцидента выясняет свердловский транспортный прокурор.

- 17.09.2021 в 12:35 минут на 14 подъездном пути необщего пользования, принадлежащем АО «Русский Хром 1915» в городе Первоуральске произошел сход четырех железнодорожных вагонов. Три вагона груженные рудой и один порожний, - рассказали в транспортной прокуратуре.

Специалисты ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка находится на контроле в аппарате Уральской транспортной прокуратуры.

Также проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. По их данным, во время схода вагонов никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка