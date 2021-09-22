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Общество22 сентября 2021 11:12

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Екатеринбурге

На некоторых должностях можно получить по 100 тысяч рублей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Работодатели готовы платить солидные суммы специалистам нескольких специальностей

Работодатели готовы платить солидные суммы специалистам нескольких специальностей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге составили список самых высокооплачиваемых профессий по состоянию на осень 2021 года. На верхних стройках оказались главный бухгалтер, токарь и электрик, которым предлагают до 100 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис Работа.ру.

Главному бухгалтеру с высшим образованием, с пятилетним стажем работы и опытом управления подчиненными, знанием действующего законодательства и профессиональных программ 1С и СБИСС, готовы платить от 100 тысяч рублей.

Также примерно такую же сумму в качестве ежемесячной зарплаты готовы платить токарю с опытов работы от пяти лет. Также этому специалисту отдельные работодатели готовы предоставить служебное жилье.

Электрику, чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь минимальный опыт работы, не курить и не пить. Такому специалисту работодатель готов обеспечить постоянный поток клиентов в районе проживания.

Также в топ по зарплатам вошли стоматолог, начальник отдела продаж и начальник строительного объекта. Эти специалисты могут получать от 100 до 120 тысяч рублей.