В начале октября в Екатеринбурге состоится XIII Уральский форум по недвижимости

Фото предоставлено организаторами XIII Уральского форума по недвижимости

Мероприятие пройдет 5-7 октября 2021 года в выставочном центре «Екатеринбург Экспо» в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild с предполагаемым числом посетителей около 10000 человек.

Организатор - Уральская палата недвижимости при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Российской гильдии риэлторов.

В этом году форум предполагается посвятить современным сервисам рынка недвижимости. В первую очередь речь пойдет о профессиональных инструментах, благодаря которым совершенствуются сделки и защищаются права участников - сервисы электронной регистрации, безопасных расчетов, бронирования и покупки новостроек, проверки юридической чистоты объектов, банкротства собственников и прав третьих лиц. Кроме этого в программу форума включены вопросы межрегиональных сделок, развития отдельных сегментов рынка, блок профессиональной аналитики регионального и федерального рынков.

Фото предоставлено организаторами XIII Уральского форума по недвижимости

УПН готовит грандиозную деловую и интересную развлекательную программу. На форуме будут обсуждаться новые сервисы в реализации и приобретении объектов, внедрение электронной регистрации сделок, кейсы сложных сделок с недвижимостью, проверка чистоты объектов и сделок, проведение межрегиональных сделок, сделок с коммерческой, загородной недвижимостью, и многое другое. Пройдут рабочие секции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, бизнес-туры.

Уральский форум приглашает всех на свою удобную площадку для обмена опытом, изучения и популяризации современных рыночных технологий, решения актуальных вопросов функционирования рынка, выработки стратегии развития и новых бизнес-направлений.

Приглашаем принять участие в этом ярком деловом мероприятии нашего региона! Ждем вас на XIII Уральском форуме по недвижимости!

Регистрация на Уральский форум ведется на сайте https://forum.upn.ru/