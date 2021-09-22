В Екатеринбурге мужчину обвиняют в краже квартир у мертвецов

Уголовное дело передали в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге мужчину обвиняют в краже восьми квартир, которые принадлежали мертвым людям. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- Собственники данных квартир скончались, не оставив наследников, в силу чего в соответствии со статьей 1151 ГК РФ право собственности на данное жилье принадлежало муниципальному образованию «город Екатеринбург» и муниципальному образованию «городской округ Верхняя Пышма», - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина с 2016 по 2017 годы незаконно украл права собственности на недвижимость. Например, в мае 2016 года злоумышленник нашел поддельный паспорт на имя умершей в 2009 году владелицы квартиры.
Затем неизвестная женщина обратилась с этим документом в МФЦ. Она представилась именем погибшей хозяйки и предоставила документы о дарении квартиры лицу, подконтрольному обвиняемому. Далее обвиняемый совершил ряд сделок купли-продажи через подконтрольных ему лиц. Затеи он продал квартиру добросовестному покупателю.
Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 2 статьи 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере).
Действия злоумышленника нанесли ущерб администрациям Екатеринбурга и Верхней Пышмы в размере больше 16 миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд.
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