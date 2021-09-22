Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 9:19

В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД за три часа выявили 58 нарушений ПДД

Госавтоинспекторы проверили соблюдение правил, касающиеся пешеходов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За три часа 46 пешеходов перешли дорогу не по пешеходному переходу, не смотря на то, что он находился в зоне видимости Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

За три часа 46 пешеходов перешли дорогу не по пешеходному переходу, не смотря на то, что он находился в зоне видимости Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы проверили соблюдение правил дорожного движения горожанами, касающиеся пешеходов. За три часа было выявлено 58 нарушений. Из них 12 были совершены водителями - они не предоставили преимущество в движении пешеходам, 46 - пешеходами, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу, не смотря на то, что он находился в зоне видимости.

- Подойдя к пешеходному переходу, убедитесь в своей безопасности, в том, что все транспортные средства остановились и пропускают вас. В темное время суток используйте световозвращающие элементы в одежде, - напоминают в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Водителям необходимо снизить скорость при подъезде к пешеходным переходам, а так же при проезде мест, где может быть скопление детей или пожилых людей.

В ГИБДД отмечают, что с начала 2021 года в Нижнем Тагиле 15 пешеходов были травмированы в результате ДТП именно на пешеходных переходах.

Также госавтоинспекторы просят всех, кто заметит пешеходов, передвигающихся по проезжей части без цели ее перехода в темное время суток, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 47-70-01.