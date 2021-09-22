В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД за три часа выявили 58 нарушений ПДД

За три часа 46 пешеходов перешли дорогу не по пешеходному переходу, не смотря на то, что он находился в зоне видимости Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы проверили соблюдение правил дорожного движения горожанами, касающиеся пешеходов. За три часа было выявлено 58 нарушений. Из них 12 были совершены водителями - они не предоставили преимущество в движении пешеходам, 46 - пешеходами, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу, не смотря на то, что он находился в зоне видимости.

- Подойдя к пешеходному переходу, убедитесь в своей безопасности, в том, что все транспортные средства остановились и пропускают вас. В темное время суток используйте световозвращающие элементы в одежде, - напоминают в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Водителям необходимо снизить скорость при подъезде к пешеходным переходам, а так же при проезде мест, где может быть скопление детей или пожилых людей.

В ГИБДД отмечают, что с начала 2021 года в Нижнем Тагиле 15 пешеходов были травмированы в результате ДТП именно на пешеходных переходах.

Также госавтоинспекторы просят всех, кто заметит пешеходов, передвигающихся по проезжей части без цели ее перехода в темное время суток, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 47-70-01.