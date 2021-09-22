В Екатеринбурге пройдет крупный туристический форум «Наследие -Эткер»

Фото предоставлено организаторами форума «Наследие -Эткер»

Форум пройдет в Екатеринбурге 26 сентября 2021 года на площадке ДК Железнодорожников.

Организаторы приготовили для зрителей интерактивные зоны: выставку локальных национальных и культурных брендов народов Урала «увидеть, услышать, попробовать!», народные ремесленные мастерские и традиционные активности от рукодельниц и мастеров народов Урала.

В зоне мастерских также пройдут воркшопы, лекторий от экспертов и мастер-классы изготовлению чувашских и башкирских головных уборов и украшений, росписи керамических изделий от «Таволожская керамика», изготовлению «Кукл-старообрядок», и многие другие.

Фото предоставлено организаторами форума «Наследие -Эткер»

Кроме того, в рамках форума пройдёт Региональный фестиваль народов Урала, Региональный многожанровый конкурс сценического и художественного искусства «Наследие народов Урала», а также дефиле народного костюма «Звенящая россыпь веков».

Юным гостям фестиваля и их родителям на большом экране покажут спектакль - мюзикл Чувашского государственного театра кукол «Голубка».

Разнообразием поразит и гастрономический фестиваль «Глобус уралського вкуса», в рамках которого организаторы форума Чувашский культурный центр Свердловской области и Уральский союз туриндустрии продемонстрируют гостям всю палитру вкусов этнических блюд и расскажут о культуре и традициях уральских народов.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс забытых рецептов блюд уральской кухни - лучшие будут приготовлены на фестивале, а затем войдут в спецменю нескольких уральских ресторанов. Программу гастрофестиваля украсят кулинарные и творческие мастер-классы, сценические номера национальных коллективов, а также ярмарка фермерских продуктов: местные производители представят варенье, сезонные овощи и травы.

Главным украшением гастрофестиваля станет кулинарный батл между лучшими шеф-поварами Урала и Чувашии.

Помимо фудкорта с уральской кухней и развлекательной программы главной площадки, гостей фестиваля ждет дефиле участниц конкурсов красоты в национальных костюмах, а также возможность сфотографироваться на специально декорированной фотозоне, посвященной мотивам и самобытности народов Урала, а также ярмарка-продажа авторских работ

Начало мероприятия в 10 часов, по предварительной регистрации вход бесплатный.

Организаторы отмечают, что фестиваль пройдёт при соблюдении всех актуальных требований Роспотребнадзора.