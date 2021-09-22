В Карпинске пожар произошел на территории деревообрабатывающего предприятия

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Карпинске утром, 22 сентября, вспыхнуло административное здание на территории деревообрабатывающего предприятия. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

- В 08:25 поступило сообщение о пожаре по улице Заречной в городе Карпинске. Горит кровля и помещения административного здания. Быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции кровли и большая горючая загрузка внутри здания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

До прибытия пожарных здание, где начался пожар, самостоятельно покинули 30 человек. Как сообщили спасатели, информации о пострадавших не поступало.

На месте возгорания работают 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. В 09:15 спасатели локализовали огонь и сейчас принимают все меры, чтобы потушить огонь.

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