Синоптики рассказали, когда в Свердловской области отступят ночные заморозки

На Урале на этой неделе будет преобладать сухая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, почему в Свердловской области в ближайшие дни не будет дождей и когда в регионе отступят ночные заморозки. По их словам, активный циклон, из-за которого на Урале в конце прошлой недели было ветрено и холодно, ушел в Сибирь.

- Другой обширный циклон заливает дождем юго-запад и центр Европейской территории России. К Уралу этому циклону пробиться будет трудно, на его пути стоит антипод - арктический антициклон. Под влиянием последнего на Урале на этой неделе будет преобладать сухая погода при слабом ветре, - объяснила главный синоптик Уральского гидрометцетра Галина Шепоренко.

Ночные заморозки, по данным синоптиков, отступят в ближайшие дни, а дневная температура повысится на 3-4 градуса. Но в начале следующей недели погода все же ухудшится, облачность и осадки ожидаются на юге Свердловской области.