В Солнечном установили новые дорожные знаки, запрещающие парковку

Останавливаться запретили на улице Чемпионов от Городской до Лучистой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга установили новые дорожные знаки, запрещающие парковку. Останавливаться запретили на улице Чемпионов от Городской до Лучистой, где припаркованный транспорт снижал пропускную способность.
- Установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку на сторонах проезжей части, примыкающих к разделительным островкам, так как стоящий автотранспорт снижал пропускную способность улицы, а кроме того не обеспечивалась безопасность пешеходов, переходящих проезжую часть от стоящего транспорта и к нему, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.
Напомним, в Екатеринбурге планируется реконструкция двух дорог, ведущих в микрорайон Солнечный - 2-й Новосибирской и Лучистой. В апреле 2021 года Алексей Орлов дал поручение заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта ремонтных работ. Завершить реконструкцию планируется к концу 2024 года.
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