В Екатеринбурге зооспасатели нашли на пепелище дома домашнего кота

Фото: паблик Вконтакте "Я потерялся. Екатеринбург"

В Екатеринбурге зооспасатели пришли на помощь коту, который сбежал из дома во время пожара на Эльмаше. Хозяйка усатого несколько дней приходила на пепелище и искала своего питомца. В один из дней ей все же повезло, и она заметила, как пушистый прячется среди завалов сгоревшего и расселенного помещения.

Кот, который никогда ранее не выходил на улицу, было настолько напуган, что идти на руки отказывался. Тогда-то женщина и обратилась к зооспасателям.

- Хозяйке много лет, помощников у нее нет. Приезжаю на такси, устанавливаю автоматическую ловушку в разгромленном доме, выхожу. Проходит несколько минут, и в тишине раздается характерный металлический звук, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

Кота удалось поймать в ловушку, после чего переноска с животным отправилась на новое место жительства хозяйки. Зооспасатель лично сопроводил хвостатого, чтобы убедиться, что эту ночь кот точно уже проведет дома.