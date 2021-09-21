Полиция нашла у жителя Нижнего Тагила пять килограмм наркотиков

Силовики убедили наркоторговца показать товар добровольно. Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга изъяла у жителя Нижнего Тагила больше пяти килограмм наркотиков. Их реализация могла принести нелегальному интернет-магазину, на который работал мужчина, больше 100 миллионов рублей, сообщает городское УМВД.

Полицейские 9 сентября остановили в лесополосе Московского тракта машину, за рулем которой был 49-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина вел себя неадекватно, и силовики решили осмотреть автомобиль.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 таблеток с сильнодействующим веществом весом 3,23 грамма. Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности по статье 6.8 КоАП РФ за незаконный оборот психотропных веществ, - говорится в сообщении.

Житель Нижнего Тагила употреблял наркотики и продавал их. Фото: УМВД Екатеринбурга

Однако оперативные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга выяснил, что мужчина не только употребляет, но и продает наркотики. Они также узнали, что запрещенные вещества злоумышленник хранит у себя в квартире. Силовики убедили наркоторговца показать товар добровольно.

У мужчины дома нашли 4,7 килограмма соли, 27,33 грамма мефедрона, 11,3 грамма конопли и 377 грамм наркотического вещества, содержащего производное уксусной кислоты.

На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в СИЗО.

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