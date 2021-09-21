Страшную находку сделал владелец дома на улице Шаблонной. Фото: google.maps

В Екатеринбурге в частном секторе в одном из домов на улице Шаблонной нашли скелет человека.

Страшную находку сделал 35-летний хозяин дома. Это произошло 20 сентября.

- В погребе мужчина обнаружил фрагмент черепа, тазовой кости, а также фрагменты конечностей, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник добавил, что нынешний владелец дома купил его летом нынешнего года. До этого им владела женщина, которой он достался от матери.

Полиция собирается передать материалы проверки в СК. Следователям предстоит разобраться, кому принадлежал труп, останки которого были обнаружены в погребе.