На Урале экс-начальника исправительной колонии обвиняют во взяточничестве

За все время обвиняемым было получено от осужденных больше 795 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске бывшего начальника ФКУ «Исправительная колония № 46» ГУФСИН России по Свердловской области обвиняют в получении взяток. По версии следствия, с начала сентября 2019 года по февраль 2021 года он через посредников получал деньги за то, что он не лишал осужденных рабочих мест, на которых они трудились в момент отбытия наказания, а также, чтобы он не мог негативно повлиять на их условно-досрочное освобождение.

- Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального управления ФСБ России во взаимодействии с представителями службы собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, - рассказали в СК по Свердловской области.

Посредником, по данным прокуратуры выступал заместитель начальника колонии. За все время обвиняемым было получено больше 795 тысяч рублей. Кроме того, бывший начальник колонии получил взятку в виде имущества от двух осужденных на сумму больше 30 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Невьянский городской суд. Мужчину будут судить по частям 2 и 5 статьи 290 УК РФ и части 1 статьи 291.2 УК РФ. Уголовное дело в отношении посредника - заместителя начальника колонии также было направлено в суд.