Екатеринбург утром затянуло туманом

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"
Екатеринбург утром 21 сентября затянуло туманом. Атмосферное явление заметили в нескольких районах города. Так, например, на туман обратили внимание жители Сортировки и Широкой речки. В Уральском гидрометцентре рассказали, что жители Екатеринбурга наблюдали дымку.
- Туман - это помутнение атмосферы до значений видимости менее 1 километра. По нашим данным в городе его не было. Это была дымка, которая также образуется из-за испарения влаги над поверхностью земли, но дальность видимости при ней составляет более 1 километра, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Отметим, что сегодня ночью по данным синоптиков температура воздуха опускалась до отметки +2. В окрестностях города и вовсе были заморозки - столбики термометров показывали от ноля до -2 градусов. Днем, 21 сентября, согласно прогнозу потеплеет до +8,+10 градусов, преимущественно без осадков. Такая же погода продержится как минимум еще два дня.
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