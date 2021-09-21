Екатеринбург утром затянуло туманом

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

Екатеринбург утром 21 сентября затянуло туманом. Атмосферное явление заметили в нескольких районах города. Так, например, на туман обратили внимание жители Сортировки и Широкой речки. В Уральском гидрометцентре рассказали, что жители Екатеринбурга наблюдали дымку.

- Туман - это помутнение атмосферы до значений видимости менее 1 километра. По нашим данным в городе его не было. Это была дымка, которая также образуется из-за испарения влаги над поверхностью земли, но дальность видимости при ней составляет более 1 километра, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Отметим, что сегодня ночью по данным синоптиков температура воздуха опускалась до отметки +2. В окрестностях города и вовсе были заморозки - столбики термометров показывали от ноля до -2 градусов. Днем, 21 сентября, согласно прогнозу потеплеет до +8,+10 градусов, преимущественно без осадков. Такая же погода продержится как минимум еще два дня.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка