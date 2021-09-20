Мошенница обманула пенсионерку из Екатеринбурга, притворившись ее внучкой

Полиция возбудила уголовное дело по мошенничеству в крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенница позвонила 81-летней пенсионерке и представилась ее внучкой. Аферистка рассказала, что якобы попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы ее не привлекли к ответственности. Об этом сообщает городское УМВД.

- Звонившая девушка обратилась к ней: «Бабушка, я звоню тебе из больницы…». У потерпевшей имеется только одна внучка и старушка решила, что разговаривает именно с ней, - говорится в сообщении.

Пенсионерка заметила, что голос собеседницы не похож на ее внучку. Однако она не успела уточнить, действительно ли это ее родственница, потому что трубку взял неизвестный мужчина. Он представился сотрудником МВД. Злоумышленник убедил пожилую женщину, что ее внучке трудно говорить, так как у нее якобы рассечена губа, сломано два ребра и сотрясение мозга.

Лжесотрудник МВД также сообщил, что в аварии пострадала еще одна женщина. По словам мужчины, у нее была якобы порвана селезенка и требовалась дорогая операция. Мошенник заявил, что пострадавшей нужно выплатить миллион рублей, и тогда внучка не будет привлечена к уголовной ответственности

81-летняя пенсионерка сказала, что у нее есть только 900 тысяч рублей. Аферист согласился на эту сумму и велел пожилой свердловчанке ждать водителя, который заберет деньги. Помимо этого, злоумышленник посоветовал пенсионерке собрать для внучки одежду, постельное белье и положить их вместе с деньгами в пакет. Женщина так и сделала. Через 20 минут к ней приехал человек, который молча забрал пакет и уехал.

Пенсионерка ждала новостей от лжеродственницы, но больше ей никто не звонил. 17 сентября ее настоящая внучка приехала к бабушке. Оказалось, что она не попадала ни в какие ДТП. Внучка обратилась в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». За последнюю неделю в Екатеринбурге произошли несколько случаев контактных мошенничеств в отношении пенсионеров.

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