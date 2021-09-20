На ВИЗе откроют центр гуманитарной помощи

В центре планируют оказывать помощь 400 семьям в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории восстанавливаемого Успенского собора на ВИЗе 21 сентября откроют второй в городе центр гуманитарной помощи. Здесь, в помещении площадью 50 квадратных метров, будут оказывать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Команду добровольцев, которая будет работать в центре, сформировали еще в августе среди прихожан Успенского собора. Оборудование для обустройства центра было закуплено на средства Фонда Президентских грантов.

- Цель проекта - создать с нуля центр гуманитарной помощи районного масштаба для оказания помощи различным категориям нуждающихся, проживающим в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, - рассказывает руководитель грантового проекта Успенского собора «Время заботы» Светлана Кислова.

На территории Успенского собора уже сейчас организован бесконтактный прием вещей от екатеринбуржцев - каждый желающий может привезти в любой день в хорошем состоянии вещи для нуждающихся и оставить их в специальном контейнере.

-Мы надеемся, что положительный опыт организации районного гуманитарного центра даст импульс для открытия аналогичных центров в других районах Екатеринбурга и Свердловской области, - отметила Светлана Кислова.

В центре планируют оказывать помощь 400 семьям в месяц. Отметим, что первый центр гуманитарной помощи в Екатеринбурге находится на Ботанике. Там в месяц оказывают помощь 900 семьям в месяц.