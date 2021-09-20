В Березовском на парковке сгорели три машины

Перед тем, как произошла вспышка, от машины отошли двое молодых людей. Фото: vk.com/sila_bgo

В минувшее воскресенье в Березовском на улице Новая сгорела легковая машина. К мечту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- На площади в 10 квадратных метров повреждены три автомобиля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут.

Позже в понедельник в социальных сетях появилось видео, зафиксировавшее то, что происходило на парковке, где загорелись машины, за несколько минут до ЧП. На записи видно, как от автомобиля отходят двое молодых людей, после чего происходит вспышка.