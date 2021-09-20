Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 12:01

В Березовском на парковке сгорели три машины

Случившееся попало в поле зрения камеры видеобнаблюдения
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перед тем, как произошла вспышка, от машины отошли двое молодых людей. Фото: vk.com/sila_bgo

Перед тем, как произошла вспышка, от машины отошли двое молодых людей. Фото: vk.com/sila_bgo

В минувшее воскресенье в Березовском на улице Новая сгорела легковая машина. К мечту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- На площади в 10 квадратных метров повреждены три автомобиля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение двух минут.

Позже в понедельник в социальных сетях появилось видео, зафиксировавшее то, что происходило на парковке, где загорелись машины, за несколько минут до ЧП. На записи видно, как от автомобиля отходят двое молодых людей, после чего происходит вспышка.

В Березовском на парковке сгорели три машины
Видео: vk.com/sila_bgo