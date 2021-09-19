Стали известны результаты экзит-поллов по выборам в Заксобрание Свердловской области

Наибольшая явка была в ЗАТО «Свободный» - там проголосовал 71% избирателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался подсчет голосов по итогам выборов в Госдуму и Законодательное собрание. По данным первых экзит-поллов, в региональный парламент проходят пять партий. На Среднем Урале явка составила порядка 46-47%.

В ЗакСо Свердловской области:

«Единая Россия» - 50,1%

КПРФ - 19%

ЛДПР - 9,8%

«Справедливая Россия» - 9,7%

«Новые люди» - 6,1%.

Выборы в Госдуму:

«Единая Россия» - 46%

КПРФ - 15%

ЛДПР - 9%

«Справедливая Россия – За правду» - 8%

«Новые люди» - 7%.