Стали известны результаты экзит-поллов по выборам в Заксобрание Свердловской области

Наибольшая явка была в ЗАТО «Свободный» - там проголосовал 71% избирателей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области начался подсчет голосов по итогам выборов в Госдуму и Законодательное собрание. По данным первых экзит-поллов, в региональный парламент проходят пять партий. На Среднем Урале явка составила порядка 46-47%.
В ЗакСо Свердловской области:
«Единая Россия» - 50,1%
КПРФ - 19%
ЛДПР - 9,8%
«Справедливая Россия» - 9,7%
«Новые люди» - 6,1%.
Выборы в Госдуму:
«Единая Россия» - 46%
КПРФ - 15%
ЛДПР - 9%
«Справедливая Россия – За правду» - 8%
«Новые люди» - 7%.
Первые данные регионального избиркома. Фото: скриншот