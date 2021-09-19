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Происшествия19 сентября 2021 13:16

Напротив «Гринвича» обвалилась стена усадьбы купца Ваганова

В 2013 году чиновники пришли к выводу, что строение нужно сохранить
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Одну из стен разрушающегося особняка, уже больше 10 лет подпирали огромные бревна

Одну из стен разрушающегося особняка, уже больше 10 лет подпирали огромные бревна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга обвалилась стена купеческой усадьбы Ваганова. Инцидент произошел на улице Радищева, 6. Примечательно, что в 2013 году в МУГИСО пришли к выводу, что строение нужно сохранить.

- Присутствующие обсудили возможности сохранения объектов культурного наследия «Усадьба купца Ваганова: торговая лавка в кирпичном стиле, ворота», - говорится в сообщение Общественного совета министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 сентября 2013 года.

В ГУ МЧС региона отметили, что в результате обрушения стены никто не пострадал.

- Реагирование пожарно-спасательных подразделений не потребовалось, - пояснили в МЧС.

Добавим, что купеческая усадьба была построена в 1911 году.