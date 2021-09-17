Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 16:20

В Ревде на время выборов мэрия сделала бесплатным проезд в общественном транспорте

Кондукторы в автобусах не будут брать плату в течение трех дней
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Акция» распространяется на все рейсовые автобусы по городским маршрутам

«Акция» распространяется на все рейсовые автобусы по городским маршрутам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде в дни выборов в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области с 17 по 19 сентября включительно мэрия решила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. «Акция» распространяется на все рейсовые автобусы по городским маршрутам.

- Решение принято в целях оказания содействия избирательным комиссиям, а также для обеспечения конституционного права участия ревдинцев в выборах и доступности избирательных участков, - отметили в администрации Ревды.

Помимо этого, школьные автобусы также в течение трех дней не будут брать плату за проезд. Транспорт школ №№ 13 и 22 доставит жителей Ледянки, Краснояра, Кунгурки и поселка Крылатовский. Такое решение приняла глава Ревды Ирина Тейшева.