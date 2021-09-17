В Ревде на время выборов мэрия сделала бесплатным проезд в общественном транспорте

«Акция» распространяется на все рейсовые автобусы по городским маршрутам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде в дни выборов в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области с 17 по 19 сентября включительно мэрия решила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. «Акция» распространяется на все рейсовые автобусы по городским маршрутам.

- Решение принято в целях оказания содействия избирательным комиссиям, а также для обеспечения конституционного права участия ревдинцев в выборах и доступности избирательных участков, - отметили в администрации Ревды.

Помимо этого, школьные автобусы также в течение трех дней не будут брать плату за проезд. Транспорт школ №№ 13 и 22 доставит жителей Ледянки, Краснояра, Кунгурки и поселка Крылатовский. Такое решение приняла глава Ревды Ирина Тейшева.