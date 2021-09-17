На Урале мужчину принудительно госпитализировали в диспансер, чтобы вылечить туберкулез

Во время проверки выяснилось, что вместе с мужчиной в одном доме живут трое маленьких детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском районе по требованию прокуратуры на лечение в диспансер отправили местного жителя, который болел открытой формой туберкулеза, однако отказывался проходить специальное лечение. Во время проверки выяснилось, что вместе с мужчиной в одном доме живут трое маленьких детей.

- По результатам проведенной проверки прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в противотурберкулезную организацию в недобровольном порядке, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Районный суд исковое требование удовлетворил, и мужчину отправили в противотуберкулезный диспансер на принудительное лечение сроком на полгода. Кроме того, прокуратура позаботилась о том, чтобы осуществить мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья несовершеннолетних.