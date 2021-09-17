В Екатеринбурге трамвайные пути на Донской улице закроют на ремонт в октябре

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Гортранс» в октябре временно перекроет движение трамваев на участке улицы Донской от Энтузиастов до Баумана из-за ремонта путей. Планируется, что работы пройдут в два этапа во время выходных дней. В обоих направлениях будет закрыто движение трамваев № 7, 14, 16 и 17. - Работы пройдут в следующие сроки: с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября и с 23:30 22 октября до 05:00 25 октября. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На время работ объезд организуют по улицам Шефской, Энтузиастов, Донской, Краснофлотцев, Таганской и Баумана. В администрации напомнили, что действующая карта перекрытий для автомобилистов и пешеходов расположена на официальном сайте уральской столицы.