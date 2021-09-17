В Нижнем Тагиле открылись 158 избирательных участков

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже отдал свой голос
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле в восемь утра открылись все избирательные участки. 158 точек голосования начали работу в штатном режиме, сообщает администрация города.
- На избирательном участке №2191 проголосовал глава города Владислав Пинаев, - говорится в сообщении.
Также проголосовал первый заместитель главы мэрии Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин и заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров. Мэрия отмечает, что члены участковых комиссий и наблюдатели уже приступили к работе.
Выборы пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Голосовать можно за кандидатов Госдуму и Заксобрание Свердловской области. При этом выбирать можно и партии, и кандидатов по одномандатным округам.
Каждому уральцу, который пришел на выборы, дадут четыре вида бюллетеней. Кроме того, из-за пандемии коронавируса каждому избирателю выдадут полиэтиленовые перчатки, ручку и медицинскую маску.
В этом году из-за коронавируса проголосовать можно не только в помещении избирательного участка, но и на дому. Заявки для голосования дома принимаются до 14:00 19 сентября.
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