В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают пропавшую 13-летнюю школьницу

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анна Перевощикова, последний раз девочку видели в Юго-западном микрорайоне 15 сентября. Ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения школьница была одета в куртку темно-зеленого цвета, толстовку черного цвета, серые джинсы и черно-белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая девочка, сообщите любую информацию руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89120379790. Также поисками школьницы занимается УМВД по Екатеринбургу отдел полиции № 4. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-04.