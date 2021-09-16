Глава «Роскосмоса» в Екатеринбурге встретился с Евгением Куйвашевым и посетил «НПО автоматики»

С Евгением Куйвашевым Дмитрий Рагозин обсудил перспективы внедрения проектов свердловских машиностроителей Фото: информационный портал Свердловской области

В Екатеринбург приехал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В столице Урала он встретился с главой свердловской области и посетил «НПО автоматики». С Евгением Куйвашевым Дмитрий Рагозин обсудил перспективы проектов машиностроителей нашего региона, а в «НПО автоматики» посмотрел план внедрения системы беспилотных машин на строящемся космодроме «Восточный».

- Машины будут обеспечивать уборку, в том числе от снега, мусора, чтобы никто не принимал самодурных решений, выезжая на полосу, когда там садится или взлетает самолет, - рассказал Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что после отработки на космодроме будет предложено использовать их на всех терминалах страны. Помимо беспилотных машин главе «Роскосмоса» также показали другие разработки, касающиеся обеспечения безопасности на транспорте, в том числе систему автоматических подсказок для водителей, которая будет сигнализировать о препятствии.

Также Дмитрий Рогозин встретился в Екатеринбурге с победителями и призерами шестого корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2021» и пообещал им поездку на космодром на пуск космического корабля.