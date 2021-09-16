В Нижнем Тагиле банда грабила и нападала на жителей, которые якобы торгуют наркотикам

Мужчины должны были заплатить злоумышленникам, чтобы избежать привлечения к ответственности за продажу запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле банда нападала на жителей, которые якобы торгуют наркотиками, и грабила их. Одного из участников группировки Владислава Дьякова за разбой и грабеж приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

Следствие установило, что 18 октября 2020 года Дьяков вместе с группой лиц напали на местного жителя под предлогом того, что он якобы торгует наркотиками.

- Злоумышленники, угрожая ножом, требовали передачи 20 тысяч рублей за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, - говорится в сообщении полиции.

Тогда злоумышленники пригрозили отрубить ему палец. Житель Нижнего Тагила отдал деньги и сообщил информацию о людях, якобы причастных к продаже запрещенных веществ. Потерпевшему удалось убежать.

Затем в ночь с 18 на 19 октября Дьяков с группой лиц пришли домой к жителю, о котором получили информацию. Они насильно засунули мужчину в машину, угрожали ему и потребовали 100 тысяч рублей. Мужчина должен был заплатить, чтобы избежать привлечения к ответственности за наркотики.

Потерпевший отдал 47,5 тысяч, которые были у него на карте, и свои украшения на 31 тысячу рублей. Также он попросил свою маму скинуть ему с балкона ее драгоценности. Женщина отдала украшения больше чем на 75 тысяч рублей.

Суд признал Дьякова виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с угрозой применения такого насилия не опасного для жизни и здоровья). Ему назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу. Относительно других членов банды еще идет делопроизводство.

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