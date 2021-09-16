В Свердловской области снизились цены на овощи

Овощи подешевели в Свердловской области по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в августе по сравнению с прошлым годом подешевели овощи. Цены на картошку, капусту, свеклу и помидоры снизились на 2,6%. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

- Основная причина заключается в том, что из-за жаркого лета сроки уборки сместились на более ранние, урожай местных аграриев и производителей из соседних регионов начал поступать на прилавки уже в июле. Это позволило ретейлу снизить цены, - объяснили в Банке России.

При этом другие продовольственные товары, по данным специалистов, продолжили дорожать. Кроме того, продолжился рост цен и на непродовольственные товары. Так, например, стоимость товаров для ремонта и обустройства домов и квартир растет из-за высокого спроса на недвижимость.

Отметим, что, не смотря на общее снижение цен на продовольственные товары, по данным Свердловскстата, в регионе продолжают расти цены на молоко. В Екатеринбурге за август литр продукта подорожал на 4,8%, в Нижнем Тагиле - на 3%.