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Происшествия16 сентября 2021 8:26

В Екатеринбурге таксист уснул за рулем и провалился в яму

Инцидент произошел на перекрестке улиц Волгоградской и Московской
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мужчина не заметил яму, так как уснул за рулем Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мужчина не заметил яму, так как уснул за рулем Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге таксист уснул за рулем и провалился в яму, раскопанную рабочими. Инцидент произошел на перекрестке улиц Волгоградской и Московской.

- В ночь на 16 сентября на перекрестке улиц Волгоградской и Московской водитель во время движения уснул, и допустил съезд в яму, где ведутся ремонтные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

К счастью, водитель в аварии не пострадал.

В ГИБДД Екатеринбурга после инцидента напомнили водителям, что управлять автомобилем уставшим опасно. Инспекторы рекомендуют автомобилистам, которые чувствуют сонливость, остановиться и отдохнуть, перед тем как продолжить движение.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной отечественная легковушка Lada Vesta провалилась в яму, образовавшуюся прямо на проезжей части.