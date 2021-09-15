Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с фонарного столба сову со сломанной лапкой. В «Зооспас» позвонили местные жители, которые рассказали о птице, попавшей в ловушку на Серовском тракте. Оказалось, застряла в развилке, где столб расходится на две ветви с фонарями на концах.

- Днем жители выезжали из города и заметили птицу на столбе на противоположной полосе, но решили, что она уже погибла. Возвращаясь вечером в город, увидели ее снова вблизи, заметили, что она жива и нашли наш номер, - рассказывает Евгений Зенков.

Когда спасатель карабкался на столб, птица не подавала признаков жизни, но при виде человека вблизи слабо замахала крыльями. При этом она пыталась сопротивляться и не сразу далась в руки, хватая их своим клювом. Спасательная операция увенчалась успехом, травмированную пернатую передали в приют «Особый питомец» для дальнейшего лечения.