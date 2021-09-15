В Екатеринбурге пропал 25-летний молодой человек

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 25-летнего Льва Константиновича Семухина. Мужчина вышел из дома 14 сентября и не вернулся, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие черные волосы, зеленые глаза, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения молодой человек был одет в черную куртку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Лев Семухин, сообщите любую информацию по телефону горячей линии отряда : 88007005452 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».