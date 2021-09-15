На Урале мужчина убил знакомую, чтобы погасить свои долги

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Красноуфимске осудили 35-летнего жителя Полевского за убийство 31-летней женщины. Следователи выяснили, что в августе прошлого года мужчина решил избавиться от своих крупных долгов радикальным способом. Он знал, что его знакомая взяла кредит на покупку машины, и эти сбережения хранятся на ее карте.

Мужчина приобрел топор и поехал в Красноуфимск, чтобы «навестить» женщину. Однако сразу осуществить задуманное ему не удалось, ему помешал брат, гостивший у ее знакомой.

- Однако он вернулся в квартиру через некоторое время, дождавшись, когда женщина останется одна, причинив ей недавно приобретенным топором телесные повреждения, от которых смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Чтобы замаскироваться, мужчина забрал одежду погибшей, чтобы снять деньги в банкомате. Однако убийцу задержали по горячим следам. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 16 лет.