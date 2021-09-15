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Происшествия15 сентября 2021 15:48

Обещал смягчить статью: в Екатеринбурге ФСБ задержала капитана полиции за взятку

Он просил 1,5 миллиона за переквалификацию дела о разбое
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В СК пока не комментируют информацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оперативники управления ФСБ задержали капитана полиции отдела № 11. Об этом «КП» сообщил инсайдер в силовых кругах.

Вместе со своим подельником оперуполномоченный пришел забирать деньги у фигуранта уголовного дела на автомойку на улице Летчиков. Там его поймали с поличным.

- Капитан обещал смягчить статью и передать деньги коллеге из ОП № 13. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», - отметил источник «Комсомольской правды».

Известно, что капитан полиции работает в органах внутренних дел с 1991 года. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.