В 15 уральских колониях и СИЗО разрешили длительные свидания

Осужденным разрешат видеться с родными Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября 2021 года в 15 исправительных учреждениях Свердловской области разрешили длительные свидания. Перед встречей с гражданином, отбывающим срок, нужно предъявить документ о вакцинации, либо о наличие антител, а также отрицательный тест ПЦР.

Свидания разрешены в колониях и СИЗО: ФКУ Кировградская ВК, ФКУ КП-45, ФКУ ИК-5,ФКУ ИК-16, ФКУ ИК-53, ФКУ ИК-54, ФКУ СИЗО-2,ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-62, ФКУ ИК-63, ФКУ ИК-8, ФКУ ИК-46, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-52, ФКУ ИК-55.

Тест на антитела IgG нужно получить за месяц до посещения комнаты для длительных свиданий, а отрицательный тест – за три дня до свидания. Если у осужденного обнаружат симптомы ОРВИ или коронавируса, его отправят на изоляцию, а также возьмут анализы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».