Фонд Ройзмана за несколько часов собрал 13 миллионов на операцию для мальчика из Ревды

Фото: пресс-служба фонда Ройзмана

В Екатеринбурге фонд политика Евгения Ройзмана в его собственный день рождения собрал 13 миллионов и закрыл сбор для мальчика по имени Сережа из Ревды. Экс-мэр в своем Instagram призвал вместо поздравлений помочь юному уральцу побороть врожденный недуг. Неравнодушные подписчики сразу откликнулись на его просьбу и собрали деньги за несколько часов.

- Все, закрыли сбор полностью. Всем спасибо, кто участвовал. Парня ждут в клинике. Будет жить. Улыбаюсь, - написал Евгений Ройзман в социальных сетях.

В фонде уточняют, что мальчик родился с тяжелым заболеванием — синдромом гипоплазии правых отделов сердца, — который выявили ещё на 21–22 неделе беременности. У людей с этим недугом почти не развиваются правые отделы сердца. Стоимость операции в американской клинике составляет 193 тысячи долларов или 14 миллионов рублей.