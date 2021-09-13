В Екатеринбурге женщина засудила управляющую компанию за обвалившийся потолок

В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали за обрушившийся потолок в жилом доме на улице Папанина. Все произошло еще в сентябре 2020 года, в департамент государственного жилищного и строительного надзора обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ее квартире обвалились чердачные перекрытия, а на штукатурном слое потолка появились многочисленные трещины.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением заместителя главного государственного жилищного инспектора назначено наказание в виде административного штрафа в размере 125 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Юрист управляющей компании пытался настоять на том, что сумма понесенного ущерба завышена, и просил отменить состоявшиеся по делу решения. Однако суд встал на сторону местной жительницы и оставил постановление без изменений.