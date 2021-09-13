В Нижнем Тагиле задержали пару, обворовывавших дачные домики

Ущерб от их действий составил порядка 140 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тале задержали пару, которая обворовывала дачные домики в поселках Висим и Висимо – Уткинск. С заявлением в полицию обращались сразу несколько человек, которые рассказали, что неизвестные сорвали навесные замки и проникли в помещение. Злоумышленники забирали в основном электроинструменты, одежду и прочую мелочь, которая представляла хоть какую-то ценность.

Чуть позже полицейские вышли на след 33-летней жительницы поселка Висим, ее неоднократно судили судили за кражи и лишили родительских прав. Оказалось, что женщина связалась с 35-летним рецидивистом из деревни Сулем.

- Оперативники отдела полиции № 21 выехали в Сулем для задержания подозреваемых граждан, но те, вероятно почувствовав опасность, успели скрыться от сотрудников полиции, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Злоумышленников задержали в квартире Нижнего Тагила, где они пытались отсидеться. Установлено, что они причастны к 10 кражам, ущерб от их действий составил порядка 140 тысяч рублей.