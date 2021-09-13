В Каменске-Уральском вор умыкнул деньги из ящика для пожертвований

Местные жители рассказали, что вором оказался местный наркоман. Фото: скриншот видео

В Каменске-Уральском мужчина умыкнул деньги из ящика для пожертвований. Инцидент произошел 12 сентября в магазине на Пушкина,10.

Ящик стоял в магазине автозапчастей на первом этаже. В этом же помещении находятся еще несколько отделов. Среди них мастерская по ремонту техники. Ее владелец по имени Дмитрий рассказал «КП»-Екатеринбург подробности произошедшего.

- Этот человек пришел под видом клиента. Осмотрелся. Увидел, что рядом никого нет, и украл этот ящик. На нем было фото и надпись, что это пожертвования для детей-инвалидов. Сколько именно там было денег не знаю, но много, - рассказала Дмитрий «КП»-Екатеринбург.

Кража попала на видео. Дмитрий отправил ролик всем своим знакомым. Местные жители опознали вора. Его зовут Евгений.

- Это наркоман, как и его жена. Они постоянно совершают кражи из магазинов, - говорит Дмитрий. – Мне сказали его адрес. Я вчера ездил к нему домой. Но двери никто не открыл.

Дмитрий рассказал, что хотел пристыдить вора за его поступок. Обращаться в полицию с заявление о краже бизнесмен не стал.