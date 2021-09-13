В Нижнем Тагиле местная жительница перевела мошенникам больше миллиона рублей

Чтобы спасти свои сбережения, женщина ездила в село Николо–Павловское Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летняя жительница Нижнего Тагила потеряла больше миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Все случилось 3 сентября, пострадавшей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Ей рассказали, что ее личный кабинет в приложении банка взломали, и нужно срочно оформить заем на 800 тысяч рублей.

Женщина в момент звонка находилась в коллективном саду на станции Анатольская, чтобы спасти свои сбережения, она отправилась в село Николо–Павловское.

- Там она под руководством «сотрудника банка» оформила онлайн-заявку на кредит и через банкомат несколькими переводами перечислила их на номера сотовых телефонов, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Однако на этом мошенники не остановились и вечером того же дня выманили у доверчивой женщины еще 220 тысяч рублей. Только после того, как телефонные звонки прекратились, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.