В Екатеринбурге экскаватор из-за неисправности свалился в яму, которую вырыл

Из людей никто не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим утром в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, рядом с улицами Июньской и Советской случилась авария с участием строительной техники. У подрядной организации, которая проводит работы по модернизации коммунальных сетей, один из экскаваторов вдруг съехал в вырытую яму.

- Он сполз в яму из-за неисправности заднего колеса, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» Светлана Тимченко, пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании. – Он не упал, не сорвался, просто медленно съехал. Поломки существенной не произошло. Он в состоянии продолжить работу.

После случившегося коллеги с помощью другой спецтехники, работавшей на месте, смогли вытащить его из ямы, чтобы продолжить работу. Из людей никто не пострадал, уточняют в ЕТК.