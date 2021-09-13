В Кировграде за 5,8 миллионов реконструируют ДК «Горняк»

Фото: Яндекс.Карты

В поселке Левиха Кировградского городского округа реконструируют ДК «Горняк» на Малышева, 18. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. На работы планируется потратить 5,8 миллионов рублей. Деньги будут выделены из местного бюджета.

- Будут выполнены работы по реконструкции здания, в состав которых входят: отделочные работы фасадов и внутренних помещений, монтаж оборудования инженерных систем, прокладка наружных инженерных коммуникаций сетей связи, установка наружных и внутренних ограждений, благоустройство территории, - сообщается в опубликованных документах.

Фото: Яндекс.Карты

Подрядчика будут искать до 21 сентября. А через три месяца - до 25 декабря рабочие должны будут закончить реконструкцию. Согласно сайту ДК «Горняк» последний раз реконструкцию в здании делали в 2018 году.

Дворец культуры в Левихе открыли 15 ноября 1954 года. Здесь есть зрительный зал на 320 мест и много комнат для кружков.