В Екатеринбурге из-за неисправности сел самолет, летевший в Новосибирск

Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск.

Как сообщает telegram-канал Aviaincident , в небе в районе Самары экипаж рейса U6-100 сообщил о проблемах с оборудованием. Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром – в Кольцово.

При этом сигнал бедствия и срочности посадки командир «Уральских авиалиний» не подавал.

Спустя некоторое время после посадки в Екатеринбурге рейс вылетел в пункт назначения, сообщили в Кольцово.