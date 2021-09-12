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Происшествия12 сентября 2021 17:08

В Екатеринбурге из-за неисправности сел самолет, летевший в Новосибирск

Позже борт вылетел в пункт назначения
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром

Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск.

Как сообщает telegram-канал Aviaincident , в небе в районе Самары экипаж рейса U6-100 сообщил о проблемах с оборудованием. Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром – в Кольцово.

При этом сигнал бедствия и срочности посадки командир «Уральских авиалиний» не подавал.

Спустя некоторое время после посадки в Екатеринбурге рейс вылетел в пункт назначения, сообщили в Кольцово.