На Уралмаше водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Сейчас полиция ищет неустановленного водителя. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ночью на Уралмаше водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Все произошло 12 сентября в 04:55 напротив дома на Коммунистической, 20. Легковушка налетела на женщину прямо на пешеходном переходе.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что пенсионерку сбил ВАЗ предположительно черного цвета. Водитель ехал по Бакинских Комиссаров от Восстания в сторону Коммунистической.

—На регулируемом светофоре он допустил наезд на женщину-пешехода, которая в этот момент переходила дорогу, — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, пенсионерке около 70-80 лет. Всех, кто стал очевидцем этого ДТП просят обратиться в полицию по номеру 02.