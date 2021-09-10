Власти Екатеринбурга потратят 749 млн рублей на новую коммунальную технику

Закупка техники будет проходить поэтапно в течение пяти лет. Фото: сайт администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге потратят 749 миллионов рублей на покупку новой коммунальной техники. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.
- В планах городских властей – приобрести порядка 94 единиц различной модификации, - говорится в сообщении на сайте администрации города.
Закупка техники будет проходить поэтапно в течение пяти лет. Сейчас в эксплуатации находится 400 единиц коммунальной техники. Больше 70% автопарка с истекшим сроком амортизации. Обновление парка должно улучшить уборку дорог.
Также Екатеринбург продолжит готовиться к капитальному ремонту спецмашин на базе «КАМАЗ». Замена запчастей должна восстановить технику почти до нового состояния.
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