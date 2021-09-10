В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобуса 054

Планируется, что реконструкция улиц будет проходить с 13 сентября по 30 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта перекрестка на внутриквартальных проездах между домами на улицах Лучистой, Счастливой и Золотистом бульваре временно поменяется схема движения автобуса № 054, который ходит по маршруту «Синие Камни – ЖК "Солнечный"». Планируется, что реконструкция будет проходить с 13 сентября по 30 ноября.

- Движение автобусного маршрута будет организовано по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Счастливая – микрорайон Солнечный, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, на время закрытия движения в направлении конечной остановки жилого комплекса «Солнечный» будет отменена остановка «Счастливая», а временная стоянка появится на Золотистом бульваре в районе дома № 4.